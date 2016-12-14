Рим, 14 декабря, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони получил мандат доверия от Сената республики, что позволяет его коалиционному правительству приступить к работе, сообщает 14 декабря Reuters.

Camera dei deputati Паоло Джентилоне

Бывший премьер-министр Маттео Ренци подал в отставку после провала инициированного им референдума 4 декабря. После этого Ренци попросил своего министра иностранных дел Джентилоне занять первый пост в стране, чтобы сформировать новый кабинет.

Джентилоне оставил на своих постах практически всех министров из кабинете Ренци. Ввиду того, что многие партийные лидеры настаивают на скорых выборах, вероятно работа нового кабинета продлится всего несколько месяцев.

За утверждение кандидатуры Джентилоне на посту премьер-министра Италии проголосовало 169 сенаторов из 320, 99 голосовало против. Остальные бойкотировали данное голосование.