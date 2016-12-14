Москва, 14 декабря, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Госдума не будет заслушивать государственный доклад министра культуры Владимира Мединского. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом сообщил Сергей Миронов. По его словам, такое решение было принято на заседании Совета Думы.

Kremlin.ru Владимир Мединский

Было решено перенести этот доклад в связи с тем, что чиновники министерства подготовили свое выступление, исключительно посвященное 2015 году, уточнила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»).

По мнению комитета, доклад не должен содержать сведения исключительно о деятельности министерства — в документе должны содержаться сведения о состоянии культуры в целом. «Что, мы понимаем, чиновникам из Минкультуры сделать не очень просто, так как многие сферы культурной жизни на самом деле находятся вне ведения министерства культуры», — сказала Драпеко.