Москва, 14 декабря, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина считает, что решение суда Амстердама (Нидерланды) по «скифскому золоту» вполне обосновано. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщают «Вести».

Glavcom.ua «Скифское золото»

Гагарина отметила, что с точки зрения права весь музейный фонд — это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры.

«В данном случае, когда предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, это решение представляется мне вполне обоснованным», — сказала директор музеев Московского Кремля.

Она также добавила, что все вопросы о принадлежности артефактов тому или иному музею должны решаться уже после того, как предметы вернут владельцу.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что суд Амстердама принял решение о том, что коллекция «скифского золота» из музеев Крыма должна быть возвращена на Украину. Эта коллекция была вывезена в Нидерланды на выставку ещё до того, как Крым воссоединился с Россией.