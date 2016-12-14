Хельсинки, 14 декабря, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может встретиться со своим коллегой в Финляндии в рамках саммита Арктического совета. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на посла Финляндии по арктическим вопросам Алекси Хяркёнена.

Дмитрий Банин Национальный парк «Русская Арктика» ЗФИ, остров Галля, скалы Заварицкого

Финны хотят провести на своей территории встречу Путина и Трампа после того, как Хельсинки заступит на пост председателя Арктического совета. Финляндия готова организовать саммит, если позволит внешнеполитическая конъюнктура. «Возможно, что саммит пройдёт в Финляндии в юбилейный год независимости нашей страны, — заявил Хяркёнен. — Президент Ниинистё уже высказывался в пользу этого».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом. Темами беседы стали, в частности, двусторонние отношения Финляндии и США, Россия и Арктический совет, председательство в котором весной 2017 года перейдет от США к Финляндии.

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Напомним, что в Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.

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