СМИ: Финляндия готова организовать встречу Путина и Трампа
Хельсинки, 14 декабря, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может встретиться со своим коллегой в Финляндии в рамках саммита Арктического совета. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на посла Финляндии по арктическим вопросам Алекси Хяркёнена.
Финны хотят провести на своей территории встречу Путина и Трампа после того, как Хельсинки заступит на пост председателя Арктического совета. Финляндия готова организовать саммит, если позволит внешнеполитическая конъюнктура. «Возможно, что саммит пройдёт в Финляндии в юбилейный год независимости нашей страны, — заявил Хяркёнен. — Президент Ниинистё уже высказывался в пользу этого».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом. Темами беседы стали, в частности, двусторонние отношения Финляндии и США, Россия и Арктический совет, председательство в котором весной 2017 года перейдет от США к Финляндии.
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Напомним, что в Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.
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