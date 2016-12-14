Бишкек, 14 декабря, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Из-за того, что оборудование по снятию биометрических данных не смогло распознать отпечатки некоторых избирателей, 3349 граждан Киргизии не смогли принять участие в конституционном референдуме и выборах депутатов местных органов власти. Об этом заявил руководитель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев, выступая на заседании республиканского парламента сегодня, 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

По словам чиновника, также к участию в плебисците не были допущены 6997 человек, не прошедших идентификацию биометрических данных, но невзирая на ранее введенный на законодательном уровне запрет, все же пришедших на избирательные участки. «Кроме того, 8659 граждан поменяли свои избирательные участки. Мы таких людей перенаправляли на свои участки», — сказал он.

В свою очередь глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова сообщила парламентариям о том, что на минувших выборах и референдуме фактически произошло нарушение тайны голосования — отметки маркеров просвечивали сквозь бумагу, из-за чего их можно было увидеть с обратной стороны бюллетеней.

Произошедший конфуз председатель ЦИК Киргизии объяснила тем, что во время предыдущих выборов использовали другие маркеры, метки которых оборудование зачастую не могло распознать.

«В прошлом году столкнулись с тем, что маркер не считывался. Были приобретены новые маркеры. Можно было бы использовать ручку, но после 500-го бюллетеня АСУ (автоматическое считывающее устройство — прим. ИА REGNUM ) просто перестает считывать информацию на бюллетенях», — пояснила она и пообещала, что подчиненное ей ведомство в будущем постарается не допустить возникновения подобных проблем.

ИА REGNUM напоминает, что 11 декабря 2016 года в Киргизии одновременно прошли выборы депутатов городских и сельских советов, а также референдум по вопросу о внесении в Конституцию ряда изменений, касающихся расклада политических сил в этой стране, взаимодействия с международными организациями по вопросам защиты прав человека и иных поправок.

Согласно официальной информации, участие в выборах приняли 1 200 438, а в конституционном плебисците — 1 190 501 гражданин Киргизской Республики (41,74% от общего числа избирателей). При этом, по предварительным данным, изменение Основного закона поддержали 79,7% пришедших на всенародное голосование киргизстанцев, «против» оказались лишь 15,4%.