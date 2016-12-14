Мурманск, 14 декабря, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Ремонтные работы в закрытом филиале детской поликлиники в удалённом районе Мурманска будут завершены, как и предполагалось, к 20 декабря. Такое заявление, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, во время своего общения с журналистами сделала заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

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«В соответствии с договором все ремонтные работы должны быть закончены к 20 декабря и у нас есть полная уверенность, что это так и будет, работы подрядчика мы контролируем, — отметила Погребняк. — После этого начнётся процедура получения санэпидзаключения и лицензирование».

По словам заместителя губернатора, для того, чтобы «не затягивать» процесс оформления разрешений, власти готовят документы для получения соответствующих заключений уже сейчас.

«Мы сделаем всё возможное, чтоб маленьких пациентов начать принимать в 5-ой поликлинике в Росте в конце января», — пообещала Погребняк.

«Там откроются процедурный и прививочный кабинеты, — продолжила заместитель губернатора. — Кроме работы участковых терапевтов, которых будет столько, сколько и было раньше, там появится возможность производить процедуры и прививки».

Как отметила Погребняк, сейчас во время ремонтных работ в закрытом филиале поликлиники производят замену всех инженерных коммуникаций, а также устанавливают новую систему вентиляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году мурманские власти лишили жителей областного центра единственной в микрорайоне детской поликлиники.

В Минздраве, который недавно принял в своё ведение городские учреждения здравоохранения посчитали, что медицинское обслуживание 3 тысяч детей должно осуществляться там, где созданы условия для этой работы. То есть не на Лобова — в шаговой доступности для большинства возмущённых родителей, а на Инженерной — учреждении, где консультируются и лечатся жители Ленинского района Мурманска. Однако мурманчанам удалось отстоять филиал поликлиники.