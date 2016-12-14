Москва, 14 декабря, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Законопроект о создании реестра госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Реестр будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы (http://www.gossluzhba.gov.ru), порядок включения сведений в реестр и исключения из него, а также порядок его ведения и размещения определит правительство России.

Предполагается, что будет предусмотрен и механизм исключения из реестра. «Включение в реестр не может быть вечным, и, безусловно, будет предусмотрено исключение из реестра; это, соответственно, будет означать отсутствие всех возможных последствий», — отметил депутат Эрнест Валеев («Единая Россия»).

Всего в государственных и муниципальных органах с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия были уволены около 1,2 тыс. человек, привел данные Минтруд.

По мнению авторов законопроекта — правительства РФ — наличие сведений о лицах, включенных в реестр, «позволит получать достоверную информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции при отборе кандидатов на замещение должностей государственной (муниципальной) службы».