Москва, 14 декабря, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных в мире людей по версии Forbes. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщается на сайте журнала.

Иван Шилов ИА REGNUM Самый влиятельный человек в мире

Редакция журнала посчитала российского лидера Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире уже четвертый год подряд.

«Самый влиятельный человек мира четвертый год подряд — президент России — распространяет влияние своей страны почти на каждый уголок земного шара», — подчеркивает журнал.

На втором месте рейтинга самых влиятельных людей в мире по версии Forbes оказался избранный президент США Дональд Трамп. На третьем месте — канцлер Германии Ангела Меркель. Стоит отметить, что в прошлом году она занимала второе место.

Примечательно, что действующий президент США Барак Хуссейн Обама скатился аж на 48-е место, тогда как в прошлом году он занимал третье место.

В 2016 году Путин стал единственным гражданином России, представленным в этом рейтинге.