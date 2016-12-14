Чебоксары, 14 декабря, 2016, 19:00 — ИА Регнум. В Чувашии возрастут тарифы на электрическую энергию. В июле 2017 года рост по сравнению с декабрем 2016 года составит более 4,3%. Соответствующее решение принято на заседании коллегии Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Cap.ru, Госслужба по тарифам Чувашии Заседание коллегии Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам

С 1 января 2017 года тарифы на электрическую энергию не изменятся, их величина сохранится на нынешнем уровне: в размере 2,98 рублей за кВт/час для городского населения, пользующегося газовыми плитами, и 2,09 рублей — для сельского населения, а также горожан, использующих электрические плиты. Подорожание предусмотрено в июле 2017 года. Горожане будут платить 3,11 рублей кВт/час — подорожание составит 4,36%. Для жителей сельской местности тариф возрастёт до 2,18 рублей — рост составит 4,31%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с июля 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года тарифы на электроэнергию выросли 6,4−6,6%.

Потребление электроэнергии в Чувашии снизилось. По данным Чувашской энергосбытовой компании, за 9 месяцев 2016 года потребителям республики отпущено 2 336 млн кВт/ч электроэнергии, что на 0,5% меньше, чем аналогичный показатель прошлого года (2 347,38 млн кВт/ч). При этом со стороны населения зафиксирован рост потребления на 16,3%.

Напомним, в Чувашии в I полугодии 2016 года стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг составила 1622,29 рублей на одного человека в месяц (100% от стоимости услуг, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам). Это на 18,8% (или на 270,33 рубля) выше, чем было на начало 2016 года. Расходы организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере, составили в январе-июне текущего года 15 688,4 млн рублей, что на 8,5% выше аналогичного прошлогоднего уровня. Наибольшая доля расходов приходится на отпуск сетевого газа (31,7%) и электроснабжение (29,3%).