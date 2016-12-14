Радио REGNUM: второй выпуск за 14 декабря
Москва, 14 декабря, 2016, 19:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Башар Асад назвал причину нападения боевиков на Пальмиру;
- МИД России заявил, что в результате действий ВКС России нефтяные доходы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» упали вдвое;
- Лавров назвал переговоры с Вашингтоном по Сирии «бесплодными посиделками»;
- Япония допустила размещение американских военных баз на Курилах. Кремль не стал комментировать сообщения СМИ о размещении баз США;
- Олланд и Меркель намерены призвать Евросоюз к продлению санкций против России;
- Эстония — НАТО: новое руководство страны сохранит высокие расходы на оборону;
- В Колорадо выборщиков заставляют голосовать за Клинтон.