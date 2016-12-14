Санкт-Петербург, 14 декабря, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Нулевой ярус стадиона «Зенит-Арена» был затоплен в результате испытаний системы пожаротушения, сообщает «Радио Балтика».

Цитата из к/ф «Жандарм и инопланетяне». Реж. Жпн Жиро. 1979. СССР Потоп

Пресс-служба компании-подрядчика охарактеризовала инцидент как небольшое ЧП и «небольшой излив воды, связанный с испытаниями пожарной системы». Отмечается, что в данный момент все последствия устранены и работы на объекте продолжаются в штатном режиме.

Тем не менее некоторые СМИ сообщают, что аварию удалось ликвидировать лишь после привлечения нескольких единиц специальной техники местного «Водоканала».

Напомним, стадион «Зенит-Арена» должен принять участников и болельщиков матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.