Чебоксары, 14 декабря, 2016, 18:19 — ИА Регнум. В Чувашии будет морозно, ожидаются метели. Их сменит резкое похолодание — прогнозируется 30-градусный мороз, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM В центре Чебоксар

В настоящее время в республике в условиях антициклона днём — солнечно, а по ночам идет снег. Благодаря этому, высота снежного покрова выросла на 4 см. Такое необычное погодное явление связано с туманом. Воздух при влажности до 85% в темное время суток остывает, в результате происходит кристаллизация — процесс образования снежинок из тумана. Днем воздух становится суше. По этой же причине нарушен и привычный суточный ход температуры воздуха. Минимальные значения фиксируются вечером, примерно с 17 до 19 часов. Затем столбики термометров ползут вверх, а ночью температурные показатели достигают своего максимума.

Предстоящей ночью, с 14 на 15 декабря, через Чувашию пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому небольшой снег будет связан уже с выпадением осадков из облаков. 15 декабря температура воздуха существенно не изменится и будет составлять −10…−15 градусов мороза. Ветер подует с северо-запада и постепенно утихнет.

16 декабря погоду в Чувашии будет определять гребень европейского антициклона Вольфганг. Он установит ясную и морозную погоду. Утром 16 декабря ожидается понижение температуры воздуха до −21…−26 градусов мороза. Так же холодно будет и в течение дня.

17 декабря на Верхнюю Волгу спустится ныряющий североатлантический циклон Ксения. Под его влиянием в Чувашии начнутся снегопады с метелями, которые будут продолжаться в течение трех дней. Температура воздуха повысится до −1…−6 градусов мороза. При этом ожидается усиление западного ветра до 8−13 метров в секунду.

Начиная с 20 декабря, снова резко похолодает. На этот раз морозы принесет северный антициклон. Предполагается, что он понизит температурные показатели до −25…−30 градусов мороза.