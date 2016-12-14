Рига, 14 декабря, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Политические отношения между Россией и Латвией полностью зависят от геополитической ситуации в мире, заявил мэр Вентспилса Айвар Лембергс, сообщает портал Mixnews.lv.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Отсутствие самостоятельной политики

По словам градоначальника, Латвия в данном случае выступает в качестве посредника между странами Запада и Россией. «Нужны какие-то предпосылки. Я скажу так: если украинский кризис удастся решить — там же есть какая-то дорожная карта, Минские соглашения, страны-посредники — тогда изменится геополитическая ситуация в этой зоне, и тогда может произойти улучшение отношений с Россией. Это повлияет и на отношения Латвии и России. У Латвии же нет своей внешней политики, это надо понимать. И такого понятия, как латвийско-российские отношения не существует», — утверждает Лембергс.

По его словам, глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич не имеет реального влияния во внешней политике страны. «Смысла нет, это не по адресу. Он просто может по пьяне неправильно пересказать, перепутать то, что ему вчера сказали. Я говорю это без упрека. Это реальность, с этим надо считаться. Он не босс внешней политики», — сказал Ринкевич.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Айвар Лембергс заявил, что ответственность за транзитный кризис должен нести и глава МИД Эдгар Ринкевич. «В Латвии ситуация с транзитом была бы лучше, если бы министр иностранных дел не вводил санкции против певцов», — добавил Лембергс.