Пекин, 30 ноября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Планка годового товарооборота между Россией и Китаем в 200 млрд долларов, поставленная лидерами двух государств на конец 2024 года, на сегодняшний день, вероятнее всего, уже преодолена. Об этом 30 ноября заявил посол России в КНР Игорь Моргулов на 14-м пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«По итогам 10 месяцев этого года двусторонний товарооборот достиг $196,5 млрд. Думаю, что поставленная в своё время руководителями наших стран планка в $200 млрд, скорее всего, уже преодолена», — сказал он.

Дипломат отметил, что первоначально цель достичь российского-китайского товарооборота объёмом $200 млрд ставили на 2024 год.

Москва и Пекин продолжают реализовывать крупные проекты в энергетической сфере, а также целенаправленные усиливают своё высокотехнологическое, инновационное и инвестиционное сотрудничество, добавил Моргулов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что товарооборот между Россией и Китаем к концу 2023 года составит более 200 млрд долларов. По его словам, к 2030 году этот показатель может выйти на отметку в 300 млрд долларов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 октября заявил, что в январе–сентябре текущего года товарооборот России и Китая вырос на 27%, составив 16 трлн рублей. Он подчеркнул, что две страны укрепляют сотрудничество в энергетической сфере.