Москва, 14 декабря, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что присоединение ВТБ 24 к ВТБ состоится в начале 2018 года. После этого бренд ВТБ 24 существовать не будет. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает телеканал RT.

Emaus Головной офис банка ВТБ 24

Костин рассказал, что утверждена программа присоединения банка ВТБ 24 к банку ВТБ. «Название «24» останется только у «России 24» — у банка через год не будет. Дата присоединения — это первый рабочий день после январских каникул 2018 года», — сказал Костин.

Он также добавил, что сам возглавит комиссию по слиянию банков.

Ранее Костин заявлял, что банки ВТБ и ВТБ 24 будут объединены к концу 2017 года.

Напомним, что банк ВТБ 24 является дочерней структурой группы ВТБ, где банк ВТБ — головная организация.