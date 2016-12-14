Москва, 14 декабря, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о своей госпитализации и серьезной болезни, сообщается на странице дипломата в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

На своей странице в Facebook Мария Захарова отметила, что она «первый раз оказалась в ситуации, когда надо дезавуировать сочувствие».

Она уточнила, что перенесла насморк и кашель, а обращение в медучреждение связано с тем, что как госслужащая обязана ежегодно проходить диспансеризацию.

«Получаю сейчас сотни звонков с предложением о помощи и поддержке. Ребята, спасибо, но пока рано», — написала Мария Захарова в соцсети.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о госпитализации Марии Захаровой с серьезным заболеванием.