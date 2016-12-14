Соль-Илецк, Оренбургская область, 14 декабря, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области 14 декабря состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Соль-Илецкий городской округ. На заседании Совета депутатов за Алексея Кузьмина проголосовало 16 из 18 присутствующих депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Соль-Илецкого городского округа. Новый глава вступит в должность 19 декабря.

Герб Соль-Илецка

Напомним, в конкурсную комиссию поступили документы от пяти кандидатов: бывшего руководителя комитета по имуществу администрации города Соль-Илецка Игоря Граброва, бывшего директора МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский» Сергея Каменева, исполняющего обязанности заместителя главы Минстроя области Алексея Кузьмина, заместителя главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ Вячеслава Вдовкина и предпринимателя Сергея Каргина.

К выборам было допущено двое — Вячеслав Вдовкин и Алексей Кузьмин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря была вторая попытка избрания главы округа. До этого комиссия признала конкурс несостоявшимся.

Справка:

Алексей Кузьмин родился 7 мая 1978 года. Окончил в 2000 году Оренбургский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство» квалификация «инженер-строитель», а 2006 году — Оренбургский государственный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» квалификация «инженер».

Трудовую деятельность начинал мастером строительного участка ООО «Межрегионстрой» Оренбургской областной общественной организации всероссийского общества инвалидов.

В 2009—2010 годах — заместитель главного архитектора города комитета по градостроительству и архитектуре администрации Оренбурга; начальник МАУ «Архитектура и градостроительство» администрации Оренбурга.

С августа 2011 года работает в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области исполняющим обязанности начальника управления по архитектуре и градостроительству, затем начальником управления по архитектуре и градостроительству.

В декабре 2015 года назначен заместителем министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. С августа 2016 года — исполняющий обязанности заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.