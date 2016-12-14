Москва, 14 декабря, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Россия ускорит поставку в Китай первых четырех многоцелевых истребителей Су-35, сообщает «Лайф».

Oleg Belyakov Истребитель Су-35

Первые сверхманевренные российские истребители отправятся в Китай до 25 декабря 2016 года. Изначально поставки должны были начаться в 2017 году, но было принято решение ускорить этот процесс.

Это первые четыре истребителя Су-35 из 24 машин этого типа, включенных в российско-китайский контракт. Общая сумма контракта не разглашалась, но некоторые СМИ оценивают ее в $2 млрд. Полное выполнение этого контракта рассчитано на три года. Самолеты строятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель, оснащенный двигателями с изменяемым вектором тяги. Боевая машина относится к поколению 4++ и является глубокой модернизацией истребителя Су-27. Многоцелевой истребитель ОКБ Сухого оснащается бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис», способен летать со скоростью до 2,5 тысяч км/ч на дальность до 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен 30-мм авиационной пушкой и 12 точками для подвески бомб и ракет различных типов. По официальным сообщениям, ВКС России имеют на вооружении 52 истребителя Су-35.