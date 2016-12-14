Дагестанский моногород Каспийск получит 2,4 млрд рублей на развитие
Махачкала, 14 декабря, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Около 2,4 млрд рублей получит дагестанский Каспийск в качестве инвестиций. Большая часть денег пойдет на создание завода строительных материалов — около 1,8 млрд рублей. Якорный проект сможет обеспечить работой 280 человек, пишет «Дагестанская правда».
Еще 650 млн рублей, по информации Фонда развития моногородов, будут направлены на создание необходимой инфраструктуры — объектов газоснабжения, электроснабжения, водоотведения и автодорог. На оставшиеся средства предусмотрено создание других производств на 850 рабочих мест. Для реализации этих планов городу будет присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.
Как сообщало ИА REGNUM, указанные объекты будут находиться на инвестиционной площадке «Уйташ». Ранее Фонд развития моногородов взял на себя обязательства выделить более 619 млн рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры площадки.
Основным инвестиционным проектом на ней станет ООО «Завод строительных материалов» и логистический центр для сбыта его продукции. Предприятие планирует производить кирпич, известь, газобетон и другие сухие смеси. Общая стоимость этого проекта превышает 5,5 млрд рублей. Кроме того, на площадке планируется разместить действующее производство ОАО «Завод имени Гаджиева», который сейчас находится в Махачкале.
Город Каспийск распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» город включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением». Градообразующим предприятием является ОАО «Дагдизель». Этот машиностроительный завод был основан в 1932 году.