Махачкала, 14 декабря, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Около 2,4 млрд рублей получит дагестанский Каспийск в качестве инвестиций. Большая часть денег пойдет на создание завода строительных материалов — около 1,8 млрд рублей. Якорный проект сможет обеспечить работой 280 человек, пишет «Дагестанская правда».

Шамиль Магомедов Каспийск

Еще 650 млн рублей, по информации Фонда развития моногородов, будут направлены на создание необходимой инфраструктуры — объектов газоснабжения, электроснабжения, водоотведения и автодорог. На оставшиеся средства предусмотрено создание других производств на 850 рабочих мест. Для реализации этих планов городу будет присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.

Как сообщало ИА REGNUM, указанные объекты будут находиться на инвестиционной площадке «Уйташ». Ранее Фонд развития моногородов взял на себя обязательства выделить более 619 млн рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры площадки.

Основным инвестиционным проектом на ней станет ООО «Завод строительных материалов» и логистический центр для сбыта его продукции. Предприятие планирует производить кирпич, известь, газобетон и другие сухие смеси. Общая стоимость этого проекта превышает 5,5 млрд рублей. Кроме того, на площадке планируется разместить действующее производство ОАО «Завод имени Гаджиева», который сейчас находится в Махачкале.

Город Каспийск распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» город включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением». Градообразующим предприятием является ОАО «Дагдизель». Этот машиностроительный завод был основан в 1932 году.