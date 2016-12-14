Брянск, 14 декабря, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Депутаты Брянской областной думы приняли бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018—2019 годы во втором и третьем чтениях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента, после внесенных поправок бюджет стал профицитным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Расходы бюджета в 2017 году составят 47,03 млрд рублей, доходы — 47,9 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета будет равняться 875 млн рублей.

«Эти цифры рассчитывались исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 319,6 млрд. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Бюджет останется социально ориентированным: более 60% расходов пойдут на социальную сферу. Кроме того, дорожный фонд в 2017 году составит 3,54 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что документ был внесен в областную думу в начале ноября 2016 года. Тогда в бюджете был дефицит. Параметры проекта документа были следующие: объем доходов в 2017 году запланирован в сумме 39 млрд 545 млн рублей, расходы — 39 млрд 580 млн рублей. Таким образом, дефицит составит около 35 млн рублей. Однако после общественных слушаний стало известно о трансферах, которые придут из федерального бюджета, поэтому параметры достаточно сильно поменялись.