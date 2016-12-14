Москва, 14 декабря, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В рамках Дней Тамбовской области в Совете Федерации прошёл «Час субъекта», в ходе которого выступила спикер Валентина Матвиенко и губернатор Тамбовщины Александр Никитин. Председатель верхней палаты парламента поблагодарила главу администрации «за интересные, содержательные доклады, за яркую и хлебосольную экспозицию, а главное — за повседневную эффективную работу», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Валентина Матвиенко и Александр Никитин посещают выставку Тамбовской области

Валентина Матвиенко и Александр Никитин сначала осмотрели выставку достижений Тамбовской области. Около стенда ПАО «Пигмент» главе Совфеда рассказали, что более 85% краски на денежных купюрах национальной валюты производятся на этом предприятии, которое к тому же реализует четыре проекта в рамках импортозамещения. Александр Никитин также обратил внимание спикера на продукцию компании «Фарадей». Это единственное в стране предприятие, которое имеет лицензию на дышащие мембраны, используемые в производстве обуви по заказам силовых структур, в том числе Министерства обороны РФ. Представил свою экспозицию на выставке изавод «Электроприбор», выпускающий бортовые универсальные системы навигации. Несколько стендов демонстрируют успехи Тамбовской области в обеспечении продовольственной безопасности страны — обилие мясной продукции, сыров, масла, знаменитых мичуринских яблок. Валентине Матвиенко понравились котовские неваляшки с новогодней символикой, которые она сочла хорошим подарком к предстоящему празднику.

После осмотра экспозиции начался «Час субъекта Российской Федерации». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важность практики проведения Дней Тамбовской области в верхней палате парламента, подчеркнув, что это хорошая возможность представить экономический и инвестиционный потенциал региона на федеральном уровне.

«Руководство Тамбовской области уверенно входит в первую десятку наиболее успешных управленческих команд в нашей стране. На фоне общей непростой экономической ситуации региону удалось сохранить положительную динамику в ключевых отраслях производства и в социальной сфере», — отметила Валентина Матвиенко.

Она также подчеркнула, что в регионе в целом выполняются майские указы президента России. Осуществляется планомерное повышение заработной платы медицинским работникам. Им оказывается социальная поддержка, предоставляются жилье и жилищные субсидии, земельные участки, компенсируются затраты на оплату коммунальных услуг. В регионе внедряется институт специальных инвестиционных контрактов. Также были отмечены успехи в АПК — в частности, в прошлом году рост в аграрном секторе достиг почти 11%, что является одним из лучших показателей в стране.

Спикер также обратила внимание на то, что одним из важнейших приоритетов для руководства Тамбовской области стала поддержка семей с детьми. Это региональный материнский капитал в размере ста тысяч рублей, особый порядок предоставления ипотечных кредитов. С 2013 года в регионе выплачивается ежемесячное пособие на третьего и последующих детей, а его размер постоянно увеличивается.

Валентина Матвиенко напомнила и о новом статусе Тамбова как «Новогодней столицы России», предложив по-новому взглянуть на символ — «Тамбовского волка». «Учитывая давнюю связь этого зверя с областью и его роль в отечественной мультипликации, можно, наверное, подумать о том, чтобы к уже имеющимся в Тамбове культурным форумам прибавить и всероссийский анимационный фестиваль», — сказала она.

В конце выступления Валентина Матвиенко поздравила с наступающим Новым годом губернатора Александра Никитина и в его лице всех жителей области и поблагодарила за ударный труд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамах «Часа субъекта» перед сенаторами выступил губернатор Александр Никитин, который рассказал о социально-экономическом развитии региона. Он напомнил, что по результатам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Тамбовская область сохранила высокую позицию, заняв 8 место. Тамбовщина также вошла в двадцатку регионов, которые в прошлом году показали лучшие результаты по темпам социально-экономического развития. Александр Никитин отметил, что Тамбовщина сегодня стоит на пороге структурных изменений во всех сферах экономики и социальной сферы. «Стратегическая цель развития области — лидерство в удовлетворенности населения качеством жизни и окружающей среды на основе новой индустриализации, социальной модернизации, всесторонней информатизации и эффективного государственного регулирования. Именно эти установки легли в основу положений новой Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, которая в настоящее время разрабатывается в регионе», — отметил губернатор.