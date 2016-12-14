Минск, 14 декабря, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Министерство спорта и туризма Белоруссии намерено в 2017 году начать работу по созданию единого национального туристического бренда. Об этом 14 декабря сообщил замглавы департамента по туризму министерства Виталий Грицевич.

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«В следующем году нам предстоит провести большое количество мероприятий, в том числе стоит вопрос по созданию и продвижению единого национального бренда, чтобы можно было позиционировать страну за рубежом, как это делает та же Грузия», — приводит его слова госинформагентство БелТА.

Гринцевич отметил, что само создание бренда обойдётся относительно недорого. Основных затрат потребует его продвижение. Конкретных сумм он при этом не назвал.

Так же, по словам Гринцевича, одной из задач на 2017 год министерство спорта и туризма ставит для себя развитие внутреннего туризма в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Александр Лукашенко объявлял в Белоруссии «Год гостеприимства», однако в оценках того, удалось ли получить прибыль по итогам года и какую, власти республики и независимые эксперты разошлись. Тем не менее руководство Белоруссии по-прежнему обеспокоено привлекательностью для белорусов дальнего зарубежья и непривлекательностью страны для туристов из дальнего зарубежья.

По данным Белстата, за 2015 год численность «организованных туристов», выезжавших из Белоруссии, почти в 1,5 раза превысила численность въехавших в республику, которая позиционируется агитпропом, как «сердце Европы», «центр Европы», «страна замков».

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