Чебоксары, 14 декабря, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Спасатели в Чувашии вновь предупреждают об опасности рыбалки на льду, напоминая о том, что это может закончиться трагически. Отдельные любители зимней рыбалки открывают сезон, напрочь забыв об осторожности, при этом скопления рыбаков наблюдаются регулярно. К спасателям присоединяются энергетики, напоминая об опасности рыбной ловли в нижнем бьефе поблизости от гидроузла, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС Чувашии и Чебоксарской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»).

21.mchs.gov.ru, ГИМС Любители зимней рыбалки рискуют

По оперативным данным ГКЧС, с начала 2016 года на водных объектах в Чувашии зарегистрировано 46 происшествий, в которых 43 человека погибли, 23 были спасены. За аналогичный период прошлого года зарегистрированы 47 происшествий, 45 человек погибли и 9 — спасены. В ведомстве напоминают, что несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. В период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, лед непрочен. Скреплённый вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Особо опасно рыбачить в нижнем бьефе поблизости от Чебоксарской ГЭС. Лед вблизи станции ломается, так как в течение дня уровень воды ниже ГЭС меняется: амплитуда достигает двух метров. Связано это с особенностями работы гидростанции в пиковом режиме. Чебоксарская ГЭС является станцией суточного регулирования: обладая высокими маневренными возможностями, в дневное время она покрывает пиковые нагрузки в Единой энергосистеме, а ночью, когда потребление электроэнергии падает, по команде Системного оператора гидроагрегаты останавливают.

Энергетики подчёркивают, что из-за изменений уровня воды находиться на льду рядом с гидростанцией крайне опасно. Так, в зимний период 2015—2016 гг. спасатели МЧС неоднократно снимали рыбаков с оторвавшихся льдин в запретной 4-километровой зоне ниже Чебоксарской ГЭС.

«Два года назад возникла ситуация еще более опасная, но, к сожалению, регулярно повторяющаяся», — отмечают на станции. Напомним, в ночь с 23 на 24 января 2015 года сотрудники МЧС, водной полиции и отдела МВД по г. Новочебоксарску (всего 9 человек) спасли трех мужчин, которые ловили рыбу со льда в запретной зоне Чебоксарской ГЭС. При отключении агрегатов станции по заданию Системного оператора Единой энергосистемы расходы воды уменьшились, край ледяной корки в нижнем бьефе начал ломаться, и оторвавшуюся льдину с людьми стало затягивать в воронку работающего гидроагрегата. Спасение рыбаков морозной зимней ночью длилось более трех часов. Кроме этого, люди на льдине оказались в охранной зоне Чебоксарской ГЭС, где запрещено любое рыболовство.

Охранные зоны Чебоксарской ГЭС установлены законодательством на протяжении 500 метров от оси плотины в верхнем и нижнем бьефе гидроузла для безопасной эксплуатации, безаварийной работы гидростанции — стратегически важного объекта федерального значения. Для информирования граждан границы охранных зон обозначены на местности предупреждающими знаками. Согласно законодательству, в охранной зоне запрещено любое рыболовство: как на воде, так и с берега. Для контроля охранной зоны используются специальные технические средства, а в рамках обеспечения безопасности электростанции налажено взаимодействие с правоохранительными органами Чувашской Республики.

Так, с начала 2016 года в охранной зоне Чебоксарской ГЭС было задержано 134 нарушителя. Их выявили в ходе рейдов Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте и службы охраны гидростанции. Нарушителей оштрафовали на общую сумму более 378 тысяч рублей.

Кроме этого, Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Федеральным агентством по рыболовству, установлена запретная зона Чебоксарской ГЭС: на протяжении 4 км ниже плотины Чебоксарского гидроузла и 0,5 км выше нее. Здесь запрещено любительское и спортивное рыболовство с использованием плавучих средств.

На Чебоксарской ГЭС констатируют, что в связи с тем, что с 2015 года рыболовство со льда в запретной 4-километровой зоне в нижнем бьефе гидроузла разрешено, за исключением участка протяженностью 500 м ниже оси плотины (охранной зоны), любители зимней рыбалки массово выходят на лед. Почти ежедневно на небольшом участке льда в нижнем бьефе ГЭС одновременно находится несколько сотен человек. Так, 10 декабря 2016 года, во время патрулирования территории массового выхода людей на лед неподалеку от Чебоксарской ГЭС, сотрудники МЧС насчитали более 400 рыбаков. Спасатели также отмечают, что ледовое покрытие здесь неоднородно: его толщина от 7 см до 19 см. Рыболовы создают угрозу собственным жизни и здоровью, так как лед вблизи гидростанции в любой момент может сломаться.

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