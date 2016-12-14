Банжул, 14 декабря, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Специальный представитель ООН по Западной Африки заявил, что Президент Гамбии Яйя Джамме будет подвергнут «серьезным санкциям», если не оставит власть 19 января, сообщает 14 декабря Reuters.

U.S. Air Force Президент Джамме в окружении охраны

«Для Джамме все кончено, он не может продолжать оставаться президентом ни при каких обстоятельствах», — заявил представитель ООН, Мохаммед ибн Чамбас.

Напомним, после 20-летнего президентства Яйя Джамме проиграл выборы 1 декабря, первоначально он признал итоги голосования и пожелал уступить власть, но спустя неделю заявил, что из-за большого количества нарушений вынужден отменить итоги голосования.