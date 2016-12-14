Москва, 14 декабря, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после медицинского обследования помещена в одну из московских больниц, сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Уточняется, что Мария Захарова обратилась к медикам с жалобами на плохое самочувствие. В результате обследования у неё обнаружено серьёзное заболевание, которое может быть вызвано напряженным графиком работы.

В данный момент официальный представитель МИД России находится в стационаре, где пройдет курс интенсивной терапии.

Напомним, Мария Захарова с августа 2015 года возглавляет Департамент информации и печати МИД России. Получила широкую известность благодаря организации и проведению регулярных брифингов для СМИ по вопросам внешней политики России.