Москва, 14 декабря, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Москве 6-летний ребенок упал с 16-го этажа и выжил. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщают «Вести».

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Сообщается, что 6-летний ребенок каким-то образом упал с 16-го этажа многоквартирного дома в Новокосино. Несчастный случай произошел около 15:00.

Пострадавшего срочно погрузили на медицинский вертолет. Бригада Московского авиационного центра произвела реанимационные мероприятия прямо в вертолете.

Ребенок был доставлен в НИИ детской хирургии и травматологии.