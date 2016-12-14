Чебоксары, 14 декабря, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В 2017 году в Чувашии вырастут цены за проезд в пригородном железнодорожном сообщении. Стоимость возрастёт с 29 до 30 рублей. Соответствующий проект постановления одобрен сегодня, 14 декабря, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Железнодорожный путь, проходящий по Чувашии

На заседании были пересмотрены тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, которые осуществляет ОАО «Содружество». В настоящее время проезд для пассажиров составляет 29 рублей за одну 10-километровую зону при экономически обоснованном уровне тарифа на указанные перевозки 58,3 рублей.

«Содружество» представило расчет экономически обоснованных затрат на 2017 год. Здесь не содержатся предложения о повышении тарифов на перевозки для пассажиров. Согласно расчёту «Содружества», плановый объём выполняемых работ определен в размере 1538 вагоно-километров, плановые расходы составляют 132,47 млн рублей, доходы 56,18 млн рублей. Уровень экономически обоснованного тарифа определён в размере 70,74 рублей за зону. Выпадающие доходы, подлежащие субсидированию из республиканского бюджета Чувашской Республики, предложены в размере 76,29 млн рублей», — сообщила глава Госслужбы по тарифам и конкурентной политике региона Марина Кадилова.

В свою очередь, в ведомстве предложили увеличить тариф с 29 рублей до 30 рублей за одну 10-километровую зону, то есть на 3,45% (при предельном уровне 4%). Экономически обоснованный уровень тарифа, по расчётам службы, составит 68,86 рублей за зону.

По расчётам ведомства, с учётом обозначенного объёма работ «плановые экономически обоснованные затраты» составят 134,21 млн рублей. Из них плановые доходы — 58,4 млн рублей, выпадающие доходы — 75,74 млн рублей.