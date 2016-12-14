Чувашия увеличивает тариф за проезд в электричках
Чебоксары, 14 декабря, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В 2017 году в Чувашии вырастут цены за проезд в пригородном железнодорожном сообщении. Стоимость возрастёт с 29 до 30 рублей. Соответствующий проект постановления одобрен сегодня, 14 декабря, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На заседании были пересмотрены тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, которые осуществляет ОАО «Содружество». В настоящее время проезд для пассажиров составляет 29 рублей за одну 10-километровую зону при экономически обоснованном уровне тарифа на указанные перевозки 58,3 рублей.
«Содружество» представило расчет экономически обоснованных затрат на 2017 год. Здесь не содержатся предложения о повышении тарифов на перевозки для пассажиров. Согласно расчёту «Содружества», плановый объём выполняемых работ определен в размере 1538 вагоно-километров, плановые расходы составляют 132,47 млн рублей, доходы 56,18 млн рублей. Уровень экономически обоснованного тарифа определён в размере 70,74 рублей за зону. Выпадающие доходы, подлежащие субсидированию из республиканского бюджета Чувашской Республики, предложены в размере 76,29 млн рублей», — сообщила глава Госслужбы по тарифам и конкурентной политике региона Марина Кадилова.
В свою очередь, в ведомстве предложили увеличить тариф с 29 рублей до 30 рублей за одну 10-километровую зону, то есть на 3,45% (при предельном уровне 4%). Экономически обоснованный уровень тарифа, по расчётам службы, составит 68,86 рублей за зону.
По расчётам ведомства, с учётом обозначенного объёма работ «плановые экономически обоснованные затраты» составят 134,21 млн рублей. Из них плановые доходы — 58,4 млн рублей, выпадающие доходы — 75,74 млн рублей.