Симферополь, 14 декабря, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Окружной суд Амстердама принял политическое решение о передаче коллекции древностей крымских музеев Украине, чем попрал священные для Запада права собственности, уверен депутат Государственной думы от Крыма Андрей Козенко. Заявление распространила пресс-служба парламентария.

Герард Давид. Арест неправедного судьи Сисамна. 1498

«Решение Окружного суда Амстердама избавляет от иллюзий, если они у кого-то ещё остались, насчет безупречности западной системы: суд принял откровенно политическое решение под давлением, вопреки здравому смыслу и правовым нормам, — заявил Козенко. — Кроме того, этот прецедент может иметь далеко идущие последствия для Голландии, поскольку судом брошен вызов казалось бы священному для Запада праву собственности».

Депутат напоминает, что большая часть экспонатов, попавших на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах в начале 2014 года, найдены в Крыму в XIX веке. Тогда полуостров находился в составе Российской Империи, и Украина не имеет к находкам ни малейшего отношения.

«Украинская пропаганда уже преподносит решение суда по «скифскому золоту» как величайшую геополитическую победу, но к этому нужно относиться спокойно и с юмором. Тем более что со стороны Нидерландов это скорее способ «подсластить пилюлю» в свете позавчерашнего предложения премьер-министра страны лишить Украину финансовой и военной помощи ЕС и запретить украинцам жить и работать в странах Евросоюза», — комментирует ситуацию Андрей Козенко.

Ранее директор Керченского историко-культурного заповедника Татьяна Умрихина в интервью ИА REGNUM заявила, что решение Окружного суда Амстердама создаёт опасный прецедент по переделу музейной коллекции, поскольку в музейном праве принято передавать экспонаты по месту их происхождения и открытия. «Это просто позор голландскому суду, который позволил вмешаться политике в правовое межмузейное поле, — заявила Умрихина. — Честный и неподкупный суд Европы просто ограбил музеи Крыма. Музеи отдали на выставку лучшие и самые дорогие свои экспонаты».

Как сообщало ИА REGNUM, Окружной суд Амстердама вынес решение о передаче Украине экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Чёрного моря», вывезенной с полуострова в начале 2014 года (до вхождения Крыма в состав РФ) в Нидерланды для демонстрации в музее искусств Алларда Пирсона.

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