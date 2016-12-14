Хараре, 14 декабря, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Действующий президент Зимбабве 92-летний Роберт Мугабе будет снова баллотироваться на пост президента страны. Об этом он заявил сегодня, 14 декабря, сообщают местные СМИ.

Al Jazeera English Роберт Мугабе

Выборы президента Зимбабве пройдут в 2018 году. Секретарь правящего в стране Союза африканского народа Зимбабве Игнатиус Чомбо заявил, что партия поддержит кандидатуру Мугабе. По словам Чомбо, Мугабе несет «мудрость и согласие» в руководство страной.

Стоит отметить, что ранее Мугабе заявлял о намерении находиться у власти в Зимбабве до самой смерти. На данный момент Мугабе является старейшим лидером государства на планете. Зимбабве он правит с 1987 года.