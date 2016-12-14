Ярославль, 14 декабря, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Тутаев Ярославской области попал в число 32 пилотных моногродов, которыми займется столичное проектное бюро «Стрелка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава администрации Тутаевского городского поселения Владимир Федоров.

ИА REGNUM Тутаев

«Приезжали 12 и 13 декабря 2016 года трое из института «Стрелка» из Москвы. Два специалиста и фотограф. Они нам звонили еще месяц-два назад, а теперь прибыли сами. По их словам, Правительство РФ заключило контракт со «Стрелкой» по вопросам благоустройства моногородов. Тутаев попал в число 32-х пилотных. Ребята осмотрели берега Волги, историческую часть города, ознакомились с бюджетными возможностями, инфраструктурой. Определили, как они выразились, «точки притяжения», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Тутаева Владимир Федоров.

На что именно Правительством России выделены деньги и будет ли практический результат результат работы столичных гостей, в Тутаеве так до конца и не поняли.

«Будет фотоотчет. Выйдет книга с типовыми вариантами улучшения городской среды, городского дизайна», — пояснил Владимир Федоров.