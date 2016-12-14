Копенгаген, 14 декабря, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Европейский союз и Дания нашли путь для продолжения политического сотрудничества в области борьбы с терроризмом и прочей преступностью, после того как датчане проголосовали за выход из Европола, сообщает 14 декабря Reuters.

Hans Jørgensen, nathue.dk Датская полиция

Предвосхищая выход Великобритании из ЕС, северная страна в декабре прошлого года отклонила предложение своего правительства о введении новых законов необходимых для того, чтобы страна могла оставаться членом Европейского полицейского агентства.

С тех пор правительство стремится к компромиссу для поддержания полицейского сотрудничества с ЕС

Соглашение, как ожидается, будет подтверждено 15 декабря, когда премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен и лидеры ЕС встретятся на регулярном саммите ЕС.

Расмуссен имеет мандат от датского парламента для заключения соглашения.

Как полноправный член Европола, Дания может получить доступ к его базам данных. Соглашение предполагает, сохранение за Данией этой возможности до тех пор, пока она остается членом Шенгенской зоны.

Датское правительство и Европол отказались давать комментарии по этому поводу.