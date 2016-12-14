Вена, 14 декабря, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Нефтяной рынок может сбалансироваться, а вместе с тем могут подняться цены на черное золото во второй половине будущего года. В 2017 году спрос на нефть составит 95,56 млн баррелей в день. При этом нефтепроизводство стран, не входящих ОПЕК, вырастет до 56,5 млн баррелей в день, то есть на 0,3 млн баррелей в день. Об этом говорится в докладе Организации стран-экспортеров нефти за декабрь.

Pixabay.com Добыча нефти

Отмечается, что в будущем году спрос на нефть будет на уровне 32,6 млн баррелей нефти в сутки. При этом совокупная добыча картеля не будет превышать 32,5 млн баррелей в сутки. К тому же ОПЕК удалось договориться о сокращении добычи на 0,6 млн баррелей в сутки с еще 11 странами. Все это вместе ускорит сокращение мировых запасов и приведет к восстановлению баланса на рынке нефти во второй половине 2017 года.

До конца текущего года спрос на нефть вырастет по сравнению с прошлым годом на 1,9 млн баррелей и достигнет отметки в 31,9 млн баррелей в сутки. А в будущем году ожидается прирост еще в 0,7 млн баррелей в день.

Ранее ИА REGNUM писало, что 30 ноября в Вене страны ОПЕК договорились с января 2017 года по июнь сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн. Согласно условиям соглашения, срок действия сделки потом может быть продлен еще на полгода. К соглашению присоединились также 11 государств, не входящих в картель, среди которых и Россия. Внекартельные игроки готовы сократить свою добычу на 558 тыс. баррелей в день.

РФ, как ожидается, уменьшит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Уже 12 российских нефтяных компаний, суммарная добыча в РФ которых составляет 90%, подтвердили свою готовность сократить добычу нефти. Как заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков по итогам встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, отечественные нефтяные компании сами договорятся о конкретных объемах сокращения добычи, так как главное, чтобы общая добыча упала на 300 тыс. баррелей в сутки. При этом глава «Транснефти» Николай Токарев отметил, что уменьшение добычи в рамках договоренностей ОПЕК и стран вне организации не предполагает существенного снижения объемов экспорта этого сырья.

Читайте также: Кудрин усомнился в выполнении странами договоренности по нефти

При этом важно отметить, что общая добыча самого ОПЕК в последнее время увеличилась. Например, по результатам октября ОПЕК превысил собственную формальную квоту на добычу на 240 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. Нефтепроизводство составило 33,64 млн баррелей в день. Это произошло за счет увеличения добычи в Ираке, Нигерии, Ливии и Иране.

По итогам ноября, добыча картеля тоже увеличилась. Согласно данным Международного энергетического агентства, общая добыча составила рекордные 34,2 млн баррелей в сутки. По данным самого ОПЕК, со ссылкой на вторичные источники, в ноябре организация увеличила добычу нефти на 151 тыс. баррелей в день по сравнению с октябрем — до 33,87 миллиона баррелей в день. Добычу нефти больше всего нарастили в Анголе, Нигерии и Ливии, в то время как добыча в Кувейте и Саудовской Аравии продемонстрировала самое сильное снижение.

Читайте также: Добыча ОПЕК за ноябрь: Есть ли смысл в сделке по нефти?