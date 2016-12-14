Тула, 14 декабря, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Высшая техническая школа и музей станкостроения заработают на базе тульского завода «Октава» в 2017 году — в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию креативного кластера. Реализация проекта обсуждалась 14 декабря на встрече губернатора Алексея Дюмина с представителями ГК «Ростех», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «Росэлектроника» и ПАО «Октава», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Tularegion.ru Обсуждение планов реализации проекта Октава

Алексей Дюмин напомнил, что соглашение о реализации инвестиционного проекта на заводе «Октава» в Туле было подписано полгода назад. «Этот проект необходим. С учётом его масштабности он действительно интересен для региона. Знаю, что работа ведётся. Сегодня хотел бы обсудить, в каком состоянии мы находимся, так сказать, сверить часы и наметить планы на 2017 год по его реализации», — сказал Алексей Дюмин, добавив, что проект уже представлен президенту Владимиру Путину.

Директор по особым поручениям ГК «Ростех» Василий Бровко рассказал на встрече о проделанной работе. В частности, проработано несколько моделей и сценариев, проанализированы технологические карты текущего производства.

Как сообщается, к данному моменту проведён капитальный ремонт одного из этажей здания «Октавы» — здесь в августе проходил финал корпоративного чемпионата «Ростеха» по стандартам Worldskills. В дальнейшем предполагается использовать этот этаж для Высшей технической школы. Также выполнена строительная экспертиза одного из корпусов объекта.

Согласно графику, в 2017 году на базе завода планируется запуск первой стадии ключевых проектов — это Высшая техническая школа, музей станкостроения, «Кванториум», «Октава 2.0», Co-working, общественные пространства. Запуск второй стадии проектов планируется в 2018 году.

Креативный кластер на базе «Октавы», как ожидается, должен стать местом для самореализации активной части населения, привлечения в регион человеческого потенциала и инвестиций.