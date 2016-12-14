Ярославль, 14 декабря, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области просит Ярославскую областную думу провести внеочередное заседание 23 декабря. Такое письмо поступило в региональное заксобрание вчера, в день последнего планового заседания думы 13 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Ранее предполагалось, что внеочередное заседание состоится 27 декабря.

ИА REGNUM Ярославская областная дума

Поводом для внеочередного собрания станет последняя корректировка бюджета 2016 года и спорные законопроекты, которые депутаты Ярославской областной думы не стали принимать сразу в двух чтениях на последнем заседании. Это увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства и передача полномочий по водоснабжению и водоотведению на уровень региона.

Последнее предполагает передачу из муниципальной в областную собственность водоканалов, что вызвало сомнения ряда депутатов. Один из аргументов — неясная позиция собственников водоканалов, прежде всего муниципалитета города Ярославля. В настоящее время из Ярославской областной думы в адрес руководителей представительных органов региона направлено письмо с просьбой определиться — готовы ли они передать предприятия региону на безвозмездной основе.

Наибольшие споры вызвали планы относительно ОАО «Ярославльводоканал». Решение об отчуждении его акций, согласно Решению муниципалитета № 140, принимает сам представительный орган. В связи с этим он может также собраться на внеочередное заседание. Этот вопрос будет обсуждаться 14 декабря на заседании Совета муниципалитета, который может назначить дату внеочередного заседания. Совет думы, который назначит заседание Яроблдумы, пройдет 15 декабря.