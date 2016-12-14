Санкт-Петербург, 14 декабря, 2016, 16:26 — ИА Регнум. По итогам внеплановой проверки ремонта крейсера «Аврора» Санкт-Петербургское управление ФАС России намерено возбудить более 20 административных дел и несколько дел о нарушении законов о гособоронзаказе и защите конкуренции. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщила заместитель начальника отдела контроля гособоронзаказа УФАС Юлия Лютак, передает корреспондент ИА REGNUM. Материалы проверки будут переданы в прокуратуру и ФСБ.

«Аврора» во время возвращения в Петербург

Проверка проводилась в отношении АО «Кронштадтский морской завод» (КМЗ), которое ремонтировало исторический крейсер «Аврора» в 2014−16 годах.

По словам Юлии Лютак, проверка ремонта крейсера выявила ряд признаков нарушений законов о гособоронзаказе, защите конкуренции и закупках. В частности, тик для укрытия палубы был закуплен в объеме гораздо большем, чем площадь самой палубы «Авроры». Договор на поставку дорогостоящего материала был заключен с единственным поставщиком на сумму, превышающую 113 тыс. евро.

Еще одно нарушение — закупка кондиционеров на корабль проводилась закрытым способом, применяемым лишь для секретного оборудования, тогда как по условиям госконтракта с Минобороны РФ на ремонт «Авроры» никакой гостайны в принципе не содержалось.

«Я понимаю, что крейсер 1900 года постройки, на нем были совершенно секретные орудия, но какие могут быть кондиционеры особой секретности», — удивленно добавил руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

По его словам, «многие ссылаются на секретность проводимых торгов, а под завесой секретности зачастую прячется мошенничество и жульничество».

Также антимонопольный орган сообщил, что Кронштадтский морской завод, в нарушение госконтракта, для расчёта стоимости выполненных работ принимал завышенный норматив стоимости одного нормо-часа, что привело к повышению цены фактически выполненных работ на сумму, превышающую 18 млн рублей.

Кроме того, по данным УФАС, отсутствуют подтверждающие документы на расходы по содержанию корабля на сумму более 900 тыс. рублей.

«Дела еще не возбуждены. В процессе подготовки находятся более 20 административных дел. По некоторым из них до Нового года материалы будут переданы в прокуратуру и ФСБ», — сказала Юлия Лютак.

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В свою очередь, представители завода заявили о необоснованности претензий УФАС.

«Очевидно, что никаких злоупотреблений в процессе ремонта крейсера осуществлено не было. Кронштадтский морской завод завод сделал всё качественно, вовремя и без серьёзных нарушений. Те признаки нарушений, о которых говорят представители УФАС, это еще нужно проверяющим доказать. Очевидно, что у них нет конкретных претензий», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM специалист по связям с общественностью АО «Кронштадтский морской завод» Глеб Чубинский-Надеждин.

«Как таковых нарушений нет. Как было написано в акте УФАС, имеют место быть признаки возможных нарушений. Мы подготовили объемный акт возражений: с чем мы согласны, с чем не согласны. Мы будем защищаться», — добавила юрист завода Наталья Орлова.

В частности, представители завода считают необоснованными претензии насчет кондиционеров и превышения объемов закупки тика.

«С моей точки зрения, по поводу тика — это полная глупость. Может, должна быть проведена более серьезная экспертиза, которая докажет, что было превышено», — отметил представитель пресс-службы завода.

По его словам, тик укладывался в несколько слоев, часть тика уходит в обрезы, с этим и связаны объемы, которые полностью соответствуют требованиям.

«В ходе проверки было возможно привлечение экспертов, но антимонопольная служба не воспользовалась этим правом», — отметила юрист завода Наталья Орлова.

«Что касается закупки за валюту, расчеты не противоречат законодательству. Оплата была в рублях. Поскольку тик импортный, вынуждены были закупать по курсу валюты, поставщики отказывались поставлять тик по рублям — тогда в конце года были проблемы с валютой», — отметила Орлова.

Напомним, интерес УФАС к ремонту корабля возник после рассмотрения жалобы ООО «Рубин». В ходе проверки исполнения условий госконтракта на ремонт «Авроры» инспекцией был выявлен ряд признаков нарушения законов «О гособоронзаказе», «О защите конкуренции» и «О закупках».

Как сообщало ИА REGNUM, крейсер «Аврора» ушел на ремонт 21 сентября 2014 года. «Аврора» вернулась в Санкт-Петербург из Кронштадта в ночь на 16 июля 2016 года. Корабль стал на место вечной стоянки у Петроградской набережной. 31 июля «корабль №1» участвовал в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России. В начале августа «Аврора» открылась для посетителей. Стоимость ремонта «Авроры» составила более 840 млн рублей.