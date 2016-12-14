Симферополь, 14 декабря, 2016, 15:46 — ИА Регнум. «Честный и неподкупный» суд Амстердама совершил ограбление века и разрушил сложившуюся систему музейного права, решив передать Украине крымскую коллекцию экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Чёрного моря», вывезенной с полуострова в 2014 году в Нидерланды. Это первый случай, когда предметы, имеющие историческую ценность, передаются не на ту территорию, где возникли и были по прошествии веков найдены. Так корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала решение Окружного суда Амстердама директор Керченского историко-культурного заповедника Татьяна Умрихина.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Это просто позор голландскому суду, который позволил вмешаться политике в правовое межмузейное поле, — заявила Умрихина. — Договора на передачу коллекций подписывались между директорами музеев (Крыма и Амстердама), это значит, что мы передали свои коллекции лично директору музея Алларду Пирсону. Межмузейное право и музейная совесть должны были сыграть решающую роль в этом вопросе, но не сыграли».

Директор Керченского музея-заповедника поясняет, что такое решение — опасный прецедент. В музейном праве принято оставлять предметы, имеющие историческую ценность, на той территории, где они были созданы и найдены.

«И это опасный прецедент передела коллекций. Ведь мы были в Российской империи, в Советском Союзе, в Украине, и ни разу раньше никто не предъявлял претензий к переделу коллекций. Страны могут меняться, границы могут меняться, но миссия любого музея сохранить идентичность этой территории и этого народа, этой культуры. Чтобы ни менялось, культурное наследие должно остаться на этой территории», — поясняет Татьяна Умрихина принципы международного музейного права.

Она подчёркивает, что крымские музеи доказали в суде, что все предметы крымской коллекции «происходят именно с этой земли». Для этого в Амстердам учёные «отправили кучу документов» о принадлежности предметов коллекции крымским музеям. Этого должно было быть достаточно, чтобы вернуть коллекцию на Родину.

Основной и единственной причиной такого решения — передать коллекцию крымских музеев на территорию, к которой предметы коллекции не имеют никакого отношения, — директора крымских музеев называют политику. «Очень жаль, что наши чаяния развеялись. Просвещённая Европа выдаёт себя не за того, кем она является. Это прецедент для всего музейного сообщества и вряд ли теперь кто-то ещё доверит музею Алларда Пирсона свои какие-то коллекции. Политика — это причина. Ведь мы на то и поставлены, чтобы хранить наследие той территории, где оно найдено, потому что наследие не может быть ни разделённым, ни раздербаненным, как сейчас вышло по решению голландского суда. Коллекция уже не будет иметь той смысловой нагрузки, как в родных стенах, она уже не даст возможности работать исследователям дальше», — считает директор крымского музея.

Татьяна Умрихина намерена дальше бороться за коллекцию своего музея, ведь в Европу отправляли лучшие предметы Керченского историко-культурного заповедника, без них музей можно считать разорённым. «Будем подавать апелляцию, — заявила директор Керченского историко-культурного заповедника. — Слава Богу, что принятое решение не подлежит исполнению мгновенно. Есть время на подготовку апелляционной жалобы. Ждём своего адвоката 16 декабря и будем готовить документы».

По её словам, керченский музей передал в 2014 году (до присоединения полуострова к России) на выставку в Европу свои лучшие экспонаты — два выставочных набора «скифского золота» из древнего города Акра (на востоке Крыма); чёрнолаковую посуду; лапидарную коллекцию, в том числе статую «змееногой богини» и «сарматские тамги».

«Мы себе не представляем существование Керченского музея древностей без нашей «змееногой богини», — сетует Татьяна Умрихина. — Это статуя скифского божества, более чем Деметра, покровительствовавшая Боспорскому царству. Властвовала и под землёй, и на земле, и на небе. Единственное сохранившееся изображение в виде статуи в мире было только у нас. Ею открывалась выставка и в Боне, и в том же Амстердаме. Она бесценна. Вся коллекция бесценна. Честный и неподкупный суд Европы просто ограбил музеи Крыма. Музеи отдали на выставку лучшие и самые дорогие свои экспонаты».

Также политическим решение суда Нидерландов по «Скифскому золоту» назвал и директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. «Безусловно, мы это решение не можем принять как разумное и справедливое. Мне кажется, что здесь был очень сильным политический фактор, который действует во многих решениях, которые сейчас принимаются, касающихся Российской Федерации», — сказал Мальгин в комментарии ИА «Крыминформ».

Ранее директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова уже прогнозировала, что коллекция крымских музеев может задержаться в Нидерландах. Музей передал в эту коллекцию 28 предметов, большинство из которых восполнимы — это керамическая посуда, элементы декора. Но есть и бесценные предметы, как метровый монумент с текстом — декрет первому историку Херсонеса. «Самая большая потеря для античного павильона, который будет открываться (музей планирует открыть античный зал после ремонта — прим. ИА REGNUM ), — это декрет, посвящённый первому историку Херсонеса. Остальные вещи также жалко, но их аналоги есть», — сообщила Мельникова на пресс-конференции в Симферополе 9 ноября.

Читайте также: Коллекция «скифского золота» из Крыма может задержаться в Нидерландах

Гораздо большие потери понесли три других крымских музея — Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник и Бахчисарайский историко-культурный заповедник. Их коллекции были более чем в 300 уникальных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года крымские музеи представили свои экспонаты на выставке в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После завершения выставки Украина потребовала вернуть экспонаты, заявив, что они украинские, с чем крымские музеи, как владельцы экспонатов, не согласились. 14 декабря Окружной суд Амстердама решил передать коллекцию из Крыма Украине.

«Центральный музей Тавриды» подготовил слайд-шоу презентации невозвращённых в Крым экспонатов с названием «Невозвращенное наследие Крыма». «На выставках «Крым — золотой остров в Черном море. Греки — скифы — готы» и «Крым. Золото и тайны Черного моря» было представлено 2 тыс. 111 археологических предметов эпохи античности и раннего средневековья, найденных во время археологических раскопок на территории Крыма, «отражающих историю Крыма, этой эпохи и являющихся неотъемлемой частью культурного наследия народов полуострова», — говорится в заявлении музея.

Читайте также: Суд Амстердама принял решение по скифскому золоту в пользу Киева

Музеи Крыма оспорят решение суда Амстердама по скифскому золоту