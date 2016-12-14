Ярославль, 14 декабря, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Ярославская область рассчитывает попасть во многие федеральные целевые программы, которые могут быть потенциально реализованы на территории региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. Все необходимые заявки для участия в ФЦП подготовлены и направлены в профильные ведомства.

ИА REGNUM Правительство Ярославской области

«На поддержку агропромышленного комплекса должно поступить дополнительно порядка 1,1 миллиарда рублей. На дорожное хозяйство, рассчитываем, будет выделено более 600 миллионов. Также в 2017 году в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса» мы ожидаем поступления около 90 миллионов рублей» — сообщил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Значительную поддержку из федерального бюджета получит социальная сфера региона. Деньги будут выделены на развитие здравоохранения, на подготовку спортивных сооружений, на занятия в сельской местности физкультурой и спортом, на реализацию государственной программы «Доступная среда», на предоставление жилых помещений детям-сиротам, на благоустройство дворовых территорий. Также Ярославская область получит определенные средства на обеспечение реализации указов Президента России.

Эти суммы найдут свое отражение при уточнении областного бюджета в первом квартале 2017 года с обязательным софинансированием и подписанием соответствующих соглашений с федеральными министерствами.

13 декабря в ходе очередного заседания депутаты областной Думы утвердили проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Доходы и расходы региона в 2017 году составят по 51,5 миллиарда рублей. 63% расходной части бюджета будет направлено на выполнение социальных обязательств. Тогда Дмитрий Степаненко отметил, что основная цель регионального Правительства заключается в том, чтобы максимально привлечь средства федерального бюджета и внебюджетных источников.