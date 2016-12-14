Краснодар, 14 декабря, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Власти Краснодарского края принимают недостаточно эффективные меры по борьбе с африканской чумой свиней и профилактике ее дальнейшего распространения. Ряд недостатков в работе местных чиновников выявили специалисты Росссельхознадзора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 14 декабря.

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Так, контроль за перемещением животных и продукции свиноводства не обеспечен, а ограничительные мероприятия по ликвидации очагов АЧС не выполняются. За последние три месяца было выявлено шесть случаях продажи свиноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Причем главам муниципалитетов было дано четкое указание отслеживать все случаи незаконной продажи свинины, в том числе на ярмарках выходного дня. Сомнительная продукция изъята и уничтожена сжиганием.

Не на должном уровне организована и работа системы сбора и утилизации биологических отходов. Она налажена только в четырех — Новопокровском, Курганинском, Краснодаре и Геленджике — из 44 муниципальных образований края. Всего за 11 месяцев текущего года специалисты Россельхознадзора выявили 159 случаев сброса биологических отходов на несанкционированных свалках и лесополосах в сельских поселениях. На нарушителей было наложено 1,45 млн рублей штрафов. Также было зарегистрировано 14 вспышек АЧС, связанных с незаконным выбросом трупов домашних свиней, погибших от этого заболевания. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Ейском районе, где зарегистрированы семь из 10 инфицированных объектов.

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На Кубани оздоровили 10 зараженных чумой свиней объектов

Также до настоящего времени специалисты ветслужбы края и и муниципальных образований не обеспечили полный и достоверный учет всего поголовья свиней в хозяйствах всех форм собственности. Так, неучтенное свинопоголовье содержится в личных подсобных хозяйствах на территории Анапского, Мостовского, Каневского, Брюховецкого, Динского, Тимашевского, Усть-Лабинского, Павловского, Ейского, Крымского районов, а также города Геленджика. Заразились ли эти животные опасным вирусом, также неизвестно — соответствующие исследования не проводились. Все это, по словам специалистов ведомства, создает благоприятные условия для дальнейшего широкого распространения вируса АЧС по территории края.

Предписанный жесткий контроль за транспортировкой живых свиней, сырья и продукции свиноводства всеми видами транспортных средств, также не выполняется. Работа охранно-карантинных полицейских постов малоэффективна — из досмотренных свыше 20 тыс. единиц автотранспорта не было выявлено ни одного нарушения ветеринарного законодательства.

Постановления губернатора о вводе карантина на зараженной территории подписывались с задержкой. Так, очаг АЧС в станице Марьянская был выявлен 30 августа, а постановление об установлении карантина было подписано лишь 8 сентября текущего года.

«Администрацией края не приняты во внимание настоятельные рекомендации Россельхознадзора об установлении карантина на всей его территории, контроль за соблюдением предписаний проводится формально, что повело к широкому распространению заболевания. На территории края уже зарегистрировано пять очагов АЧС и 12 инфицированных объектов», — добавили в Россельхознадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышки АЧС были зафиксированы в шести районах Краснодарского края — Староминском, Тихорецком, Ейском, Темрюкском районах, городах Сочи и Туапсе. Для контроля перемещения животных и продукции из свинины по региону в крае планировалось более чем вдвое увеличить количество постов.