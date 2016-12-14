Тутаев, Ярославская область, 14 декабря, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области намерена вернуть в казну имущество обанкротившегося МУП «Теплоэнергость», расположенного в городе Тутаеве. Ведомство считает, что оно незаконно было отчуждено в пользу третьих лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Ранее за продажу котельной и сетей новое руководство Ярославской области подвергло жесткой критике руководство Тутаевского района, после чего глава района Сергей Левашов ушел в отставку по собственному желанию. Отчуждение МУП «Теплоэнергосеть» поставило под сомнение реализацию одного из крупнейших проектов региона в сфере энергетики — строительство Тутаевской ПГУ (парогазовой теплоэлектростанции мощностью 52 мегаватт), которое осуществлялась принадлежащей Ярославской области Ярославской генерирующей компанией. Стоимость проекта первоначально оценивалась в 2,5 млрд рублей. Планировалось, что Тутаевская ПГУ заменит устаревшую котельную и будет снабжать теплом город Тутаев. Однако после продажи котельной и сетей это оказалось невозможным.

По решению Арбитражного суда Ярославской области от 16.01.2012 МУП «Теплоэнергосеть» признано банкротом; в отношении предприятия открыто конкурсное производство. По закону «О несостоятельности (банкротстве)», реализация социально значимых объектов производится на торгах в форме конкурса. Социально значимый объект, непроданный на первых и повторных торгах, подлежит передаче в муниципальную собственность соответствующего муниципального образования в лице органов местного самоуправления.

«Мы выяснили, что в нарушение указанных требований, арбитражный управляющий МУП «Теплоэнергосеть» после проведения в марте и июне 2015 года торгов, признанных несостоявшимися, не передал социально значимое имущество в собственность Тутаевского муниципального района. Более того, в апреле 2016 года котельная и сети были проданы ООО «ПФК «Сталинит», которое в июне 2016 года перепродало их ООО «ГорТеплоВодоСнабжение», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Ярославской области Яна Смирнова.

Теперь областная прокуратура обратилась в Арбитражный суд о признании недействительными договоров купли-продажи котельной и тепловых сетей.

По словам депутата Ярославской областной думы Виктора Тамарова, в прошлом директора Ярославской генерирующей компании, если объект вернут в муниципальную собственность, снимутся риски строительства ПГУ.

«ПГУ будет действовать в одном цикле с котельной и нести на себе основную нагрузку, фактически заменив собой устаревшее оборудование котельной, которая будет включаться только в пиковые моменты сверхнизких температур, а все остальное время будет работать станция. Она будет вырабатывать и горячую воду, и тепло, и электроэнергию, что гораздо эффективней, чем просто вырабатывать тепло», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Виктор Тамаров.

Впрочем, сама Ярославская генерирующая компания сейчас тоже находится в процедуре банкротства, а ее существование зависит от вливаний со стороны регионального бюджета.