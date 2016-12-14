Донецк, 14 декабря, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из автоматического оружия открыли огонь по мирным жителям на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Майорское» под Горловкой. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«Один пассажир автобуса был застрелен украинскими военными, еще один скончался на месте от сердечного приступа, — сказал Приходько. — Двое получили ранения».

В оперативном командовании ДНР также добавили, что сразу после ЧП на КПП украинские силовики открыли минометный огонь по позициям сил Донецкой Народной Республики (ДНР), провоцируя на ответные действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в 2014 г. после того, как ДНР и ЛНР восстали против государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.