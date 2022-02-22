Калининград, 14 декабря, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Калининградской области проводят доследственную проверку по факту гибели пенсионера Григория Андриянца, замёрзшего у дверей ночлежки, которая находится в ведении регионального министерства социальной политики.

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По предварительным данным, охранник не пустил 68-летнего мужчину внутрь дома, мотивировав тем, что пожилой человек пьян.

Родственники Андриянца рассказали журналистам «Клопс.Ru», что деда оформили в дом ночного пребывания за два дня до трагедии. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, по данным судмедэкспертизы, пенсионер умер от гипотермии (переохлаждения), уснув во дворе ночлежки на матрасе, найденном неподалёку.

Врио министра социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер сообщила, что с ЧОПом, обеспечивающим охрану учреждения, будет расторгнут договор на оказание услуг. Кроме того, чиновники намерены объявить дисциплинарное взыскание директору Калининградского центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий.

«По предварительным результатам служебной проверки, нельзя исключать вины сотрудников учреждения», — сообщила министр.