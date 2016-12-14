Париж, 14 декабря, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности во время рождественских и новогодних праздников на улицах Франции будет увеличено количество полицейских и солдат, заявил новый министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру, сообщает 14 декабря Reuters.

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«Я хочу, чтобы туристы приезжали в нашу страну в большом количестве, хочу, чтобы наши граждане могли спокойно выйти и повеселиться», — сказал Ле Ру.

Во время рождественских и новогодних праздников министр внутренних дел имеет право дополнительно задействовать около 3 тыс. солдат и полицейских.

Напомним, Национальное собрание — нижняя палата парламента Франции — проголосовало за продление чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года, так как сохраняется угроза совершения террористических актов. 15 декабря Сенат — верхняя палата парламента — также рассмотрит возможность продления режима ЧП.

Режим ЧП на территории Франции был введен на несколько месяцев после терактов в Париже в ноябре 2015 года, когда погибли 130 человек. С тех пор сроки ЧП регулярно продлевались. Власти Франции постоянно подчеркивают, что террористическая угроза остается на максимальном уровне.