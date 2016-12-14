Москва, 14 декабря, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Активисты движения «Антимайдан» призвали оппозиционного деятеля Алексея Навального, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах в РФ в 2018 году, отчитаться о доходах за 2015 год. Открытое обращение к оппозиционеру опубликовано 14 декабря на сайте движения.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Дай отчёт!

По словам авторов обращения, «любой кандидат в президенты должен быть открытым и безупречно честным перед своими потенциальными избирателями». Следовательно, Навальному, который называет себя борцом с коррупцией, стоит раскрыть перед общественностью источники своих доходов.

«Если в течение 10 дней блогер не проинформирует широкую общественность об источниках своих доходов, движение «Антимайдан» будет вынуждено обратиться за данной информацией в правоохранительные органы и налоговую инспекцию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Навальный опубликовал видеообращение, в котором заявил, что намерен стать кандидатом на пост президента России в 2018 году. Оппозиционер отметил, что вместе с командой «ведущих экономистов» составил программу «активных мер по сглаживанию огромного социального неравенства в России».

При этом Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров проходят обвиняемыми по делу о хищениях имущества «Кировлеса», возбужденному в 2009 году. В июле 2013 года суд признал обоих фигурантов виновными. Первоначальное наказание в виде лишения свободы позже было заменено им на условный срок.