Воронеж, 14 декабря, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в одном из зданий в Левобережном районе областного центра. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

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По данным следователей, в нежилом доме по улице Монтажный проезд в ночь с 11 на 12 декабря в результате утечки бытового газа произошел хлопок отопительного оборудования, произошел хлопок газа, за ним последовал пожар. Огонь повредил сауну, размещавшуюся в здании, и складские помещения.

После ликвидации пожара под завалами были найдены тела двоих мужчин. Кроме того, с места пожара была госпитализирована 41-летняя женщина.

Накануне, 13 декабря, спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва здания.

В настоящее время следователями назначен ряд экспертиз — судебно-медицинские с целью установления точной причины смерти погибших, взрыво-техническая и пожаро-техническая для выяснения причин произошедшего, опрашиваются свидетели и очевидцы.