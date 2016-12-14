Лондон, 14 декабря, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Люди пожилого возраста, получающие удовольствие от жизни, могут прожить дольше своих ровесников. К такому выводу пришли британские ученые, на протяжении 14 лет наблюдавшие за самочувствием примерно 10 тыс. немолодых соотечественников. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ.

Василий Максимов. Портрет старика (фрагмент). До 1911

Как пояснил Эндрю Стэпто из университетского колледжа Лондона, чем больше пожилые люди наслаждаются жизнью, тем меньше для них риск смерти. Пока исследователи не могут точно сказать, что является причиной, а что — следствием, однако наблюдение говорит о связи ощущения человеком своего благополучия и его здоровья.

Участниками эксперимента стали жители Великобритании, которым в 2002 году было не менее 50 лет. В последующие годы пенсионеры сообщали медикам о самочувствии и своих ощущениях от жизни. К 2016 году около 1,3 тыс. из них скончались.

Ученые проанализировали данные опросов и пришли к выводу, что довольные своей жизнью люди умирали примерно на 24% реже. Смертность среди пожилых людей, которые признавались в хорошем самочувствии лишь в двух опросах из трех, была ниже, чем у остальных, на 17%.