Архангельск, 14 декабря, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Весной 2016 года в ходе экспедиции на остров Земля Александры научной группой парка были выполнены работы в рамках сотрудничества с московским сателлитным центром Института микроэлементов ЮНЕСКО при РУДН (Trace Element Institute for UNESCO): отобраны пробы морской воды в проливе Кембридж и с открытой океанской стороны острова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Dmitrijshh Центральная часть архипелага Земля Франца-Иосифа

«Проведённый в Москве анализ проб показал, что вода в районе ЗФИ может быть признана эталоном морской воды — она в частности свободна от примесей, которые поступают с береговым стоком. По своему микроэлементному составу, несмотря на близость берега, это океанская вода, отражающая глобальный геохимический фон, — отметила Мария Гаврило. — Таким образом, по мнению учёных, акватория Земли Франца-Иосифа — уникальное место, поскольку такую пробу можно взять близко от берега».

В других районах Мирового океана, например, в Тихом океане, где также проводились исследования, подобные пробы удалось взять лишь на очень большом удалении, за сотни километров от берега, поскольку там гораздо сильнее сказывается влияние материка с разнообразными видами воздействия как антропогенного, так и природного характера: например, речного стока, который изменяет не только солёность, но несёт в океан терригенные элементы, т. е. элементы, характерные для суши.

Ранее московские учёные, тогда ещё на базе Государственного океанографического института (ГОИН), проанализировав пробы пресной воды из одного из озёр острова Земля Александры, не обнаружили в ней ни токсичных свойств, ни специфической биологической активности. Такую воду называют биологически инертной, это своеобразный «золотой стандарт» пресной воды. «Проведённые в этом году исследования подтверждают уникальность и первозданность природы архипелага Земля Франца-Иосифа, её высокую научную значимость, а это, в свою очередь, накладывает на нас ещё большую ответственность за сохранение всех её ценностей», — подчеркнула Мария Гаврило.