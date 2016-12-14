Морская вода в акватории Земли Франца-Иосифа признана эталонной
Архангельск, 14 декабря, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Весной 2016 года в ходе экспедиции на остров Земля Александры научной группой парка были выполнены работы в рамках сотрудничества с московским сателлитным центром Института микроэлементов ЮНЕСКО при РУДН (Trace Element Institute for UNESCO): отобраны пробы морской воды в проливе Кембридж и с открытой океанской стороны острова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.
«Проведённый в Москве анализ проб показал, что вода в районе ЗФИ может быть признана эталоном морской воды — она в частности свободна от примесей, которые поступают с береговым стоком. По своему микроэлементному составу, несмотря на близость берега, это океанская вода, отражающая глобальный геохимический фон, — отметила Мария Гаврило. — Таким образом, по мнению учёных, акватория Земли Франца-Иосифа — уникальное место, поскольку такую пробу можно взять близко от берега».
В других районах Мирового океана, например, в Тихом океане, где также проводились исследования, подобные пробы удалось взять лишь на очень большом удалении, за сотни километров от берега, поскольку там гораздо сильнее сказывается влияние материка с разнообразными видами воздействия как антропогенного, так и природного характера: например, речного стока, который изменяет не только солёность, но несёт в океан терригенные элементы,
Ранее московские учёные, тогда ещё на базе Государственного океанографического института (ГОИН), проанализировав пробы пресной воды из одного из озёр острова Земля Александры, не обнаружили в ней ни токсичных свойств, ни специфической биологической активности. Такую воду называют биологически инертной, это своеобразный «золотой стандарт» пресной воды. «Проведённые в этом году исследования подтверждают уникальность и первозданность природы архипелага Земля Франца-Иосифа, её высокую научную значимость, а это, в свою очередь, накладывает на нас ещё большую ответственность за сохранение всех её ценностей», — подчеркнула Мария Гаврило.