Тегеран, 14 декабря, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Иран и Индонезия, последнее время все больше нацеленные на энергетическое сотрудничество, могут связать себя газовыми узами. Индонезийская госкомпания Pertamina может в скором времени подписать с ИРИ контракт на импорт сжиженного нефтяного газа (LPG или СУГ). Представитель компании сообщил Iran Daily, что контракт может быть заключен, когда президент Индонезии посетит Иран.

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Ожидается, что поставки иранского СУГ могут начаться в 2017 году в объеме 528 тыс. кубометров газа. Вообще индонезийская государственная компания планирует импортировать в будущем году до 12 тонн грузов, каждый из которых содержал бы 44 тыс. тонн голубого топлива.

Что касается сроков заключения сделки, то это может произойти уже на этой неделе. Дело в том, что до 18 декабря Иран с официальным визитом посетит президент Индонезии Джоко Видодо. Тогда же и планируется подписать контракт, заявил представитель компании.

О своих планах по импорту СУГ из ИРИ Pertamina сообщала еще в сентябре текущего года. Индонезийская компания тогда выразила надежду на то, что первая поставка топлива будет осуществлена уже октябре 2016 года. Так, в индонезийский порт Ситубондо на Яве первый груз СУГ в объеме 44 тыс. метрических тонн СУГ из Ирана прибыл 13 октября.

Если говорить в целом, то Иран и Индонезия в последнее время нацелились на расширение сотрудничества. Так, к концу весны 2016 года Pertamina решила запустить 600 тыс. тонн СПГ у Национальной иранской нефтегазовой компании (NIOC). Президент индонезийской компании Дви Соетжипто объяснил стремление увеличить сотрудничество с ИРИ в энергетическом секторе таким образом:

«Мы достаточно серьезно относимся к возможности инвестировать в разведку и добычу нефти и газа в Иране, что позволит Ирану увеличить добычу нефти».

Действительно, Индонезия взяла уверенный курс на инвестирование в иранские нефтяные месторождения. В августе Pertamina подписала с NIOC меморандум о взаимопонимании для проведения общих исследований на двух больших нефтяных месторождениях на юге Ирана — Аб-Теймур и Мансури в иранской провинции Хузестан. Их суммарные запасы оцениваются в не менее чем 5 млрд баррелей. Месторождение было разведано в 1963 году, с 1975 года началась его эксплуатация. Pertamina рассчитывает увеличить добычу из каждого месторождения на 30 тыс. баррелей в сутки. Компания инвестирует $5,31 млрд в текущем году, из которых 72% приходятся на развитие бизнеса.

Еще одно соглашение Иран и Индонезия подписали в августе 2016 года. Это крупнейшее между странами соглашение по строительству нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на о Ява. Стоимость проекта составит около $8,4 млрд. Причем в финансировании проекта будут принимать участие также китайские и европейские инвесторы. Правительство Индонезии уже выделило участок земли для реализации проекта. Планируется, что строительство НПЗ, мощность которого составит 300 тыс. баррелей в сутки, займет 4,5−5 лет.

Для Ирана же сегодня иностранные инвестиции необходимы для того, чтобы в полной мере восстановить свой нефтегазовый сектор после санкций. Тегеран хочет нарастить нефтедобычу до прежних объемов и восстановить утраченную за время действия ограничительных мер долю рынка. Преследую эти цели, Иран даже отстоял свою право не участвовать в сделке по сокращению объемов добычи нефти ОПЕК. Иран стал единственной страной в ОПЕК, которой разрешили не просто не сокращать производство черного золота, но даже немного нарастить его.