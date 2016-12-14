Москва, 14 декабря, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Весь пакет акций ПАО «М.Видео», принадлежащий владельцам крупнейшей розничной сети электроники, будет продан группе «Сафмар» Михаила Гуцериева по цене $7 за одну акцию. О заключении сторонами соответствующего соглашения сообщает 14 декабря «Коммерсантъ».

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Речь идет о 57,7% акций сети, которые принадлежат кипрской компании Svece Limited. Ее владельцами являются Александр Тынкован и его партнеры, Павел Бреев и Михаил Тынкован. В соответствии с договоренностью, 100% Svece Limited перейдут в собственность группы «Сафмар».

Кроме того, «Сафмар» намерена предложить миноритариям «М.Видео» выкупить у них акции по цене основной сделки. Стоимость пакета Тынкована и его партнеров составляет $725,8 млн. В том случае, если «Сафмар» выкупит все 100% акций сети, «М.Видео» обойдется ей в $1,258 млрд.

Отмечается, что капитализация «М.Видео» на Московской бирже выросла до 72,8 млрд рублей, увеличившись после полудня 14 декабря на 10,32%. После сделки управлять компанией в «обычном режиме» продолжит ее менеджмент.

По словам основателя «Сафмара» Михаила Гуцериева, розничная сеть «М.Видео» является одной из наиболее выдающихся компаний в своей сфере. Она станет основой для развития бизнеса «Сафмара» в секторе непродовольственной розницы. Стороны закроют сделку после того, как получат необходимые разрешения и согласования регулирующих органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря стало известно о приобретении сети магазинов по продаже бытовой электроники «Эльдорадо» группой инвесторов, связанной с финансовой группой «Сафмар». Кроме того, группе «Сафмар» принадлежит сеть «Техносила». Также финансовая группа включает банковские активы, страхование, лизинг, негосудасртвенный пенсионный фонд и нефинансовые активы.