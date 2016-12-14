Ставрополь, 14 декабря, 2016, 14:02 — ИА Регнум.



Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

В Ставрополе завершился уникальный судебный процесс. Впервые в крае местный житель признан виновным в реабилитации нацизма.

По данным суда, осужденный по столь редкой статье Станислав Прусов разместил на своей персональной странице в одной из социальных сетей фотографии современных политиков, схожих с Муссолини и Гитлером. Политики были одеты в военную форму немецкой армии времен Второй мировой войны.

Прусов не только размещал фотографии, но и оставлял под ними комментарии, одобряющие действия нацистских вождей 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года, когда немецкие войска вторглись на территорию Польши и СССР.

Эти преступления признаны Международным военным трибуналом, однако местный житель не согласился с этим мнением и публично оставлял иные суждения в соцсетях.

Мужчина признан судом Ставрополя виновным по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Подобный судебный процесс на Ставрополье уникален, несмотря на то, что дел об экстремизме в крае рассматривается немало. Процессов по статье «Реабилитация нацизма» ранее в судах края не проходило. И в данном случае был создан прецедент с обвинительным приговором.

«Подобное дело рассматривается в Ставропольском крае впервые», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального управления Следственного комитета.

Отметим также, что в Ставропольском крае уже совершались преступления против памяти о Великой отечественной войне. Все они вызывали серьёзный общественный резонанс. Так, в мае жительница Кисловодска была оштрафована за прикуривание от Вечного огня.

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Соответствующая фотография появилась в соцсетях и вызвала недовольство жителей. Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве. А девушка раскаялась в содеянном и пообещала, что больше так не будет.

А в селе Донском Ставрополья двое мужчин получили реальные сроки тюремного наказания за осквернение мест захоронения погибших при фашистской оккупации солдат и офицеров Красной Армии. Чтобы согреться, мужчины начали жечь на мемориале «Вечная Слава», где находится братская могила солдат, букеты возложенных там цветов.

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Они осуждены по статье «Осквернение мест захоронения». Каждый из них получил по одному году колонии общего режима.

Так, 9 мая 2013 года в Ставрополе несколько молодых людей устроили фотосессию у мемориала героям Великой Отечественной войны «Танк Т-34» с куклой, предназначенной для сексуальных утех.

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Тогда 22-летний студент одного из ставропольских вузов, 28-летний житель Ставрополя получили условные сроки наказания. Ещё один из участников «фотосессии» отчислен из университета.