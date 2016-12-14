Таллин, 14 декабря, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инициировал телефонный разговор с новым премьер-министром Эстонии, председателем левой Центристской партии Юри Ратасом, в ходе которого интересовался планами нового правительства страны в военной сфере. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 декабря, сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что стороны обсудили сотрудничество Эстонии с НАТО и запланированный прием союзных войск на постоянной основе. Столтенберг подтвердил в разговоре поддержку Эстонии со стороны руководства альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Юри Ратас заверил Столтенберга в том, что «сотрудничество с альянсом очень важно для эстонского государства и жителей Эстонии». Поэтому Эстония выполнит все принятые ранее обязательства — продолжит выделять на оборону не менее 2% ВВП, будет развивать кибероборону и вносить вклад в зарубежные операции НАТО.

«Мы не принимаем безопасность, гарантом которой является НАТО, как нечто само собой разумеющееся, так как наша безопасность и безопасность союзников не разделимы», — подчеркнул Ратас. По его словам, Эстония, помимо прямых расходов на оборону, добавит расходы на инвестиции, необходимые для приёма подразделений союзников по НАТО. «В период 2018—2019 годов мы планируем инвестировать в военную сферу ещё больше», — сообщил собеседнику Ратас.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 ноября 2016 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд поручила председателю Центристской партии Юри Ратасу сформировать новый состав правительства в качестве его главы. В последний раз Центристская партия возглавляла правительство страны в 1992 году, когда в отставку был отправлен ее основатель и многолетний председатель Эдгар Сависаар. Последний раз центристы входили в правительство в 2006 году, с тех пор они находились в оппозиции к правящей коалиции, оставаясь главным конкурентом правящей праволиберальной Реформистской партии.